Özgür Özel'den fotoğraf güncellemesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını traktör konvoyuyla Yozgat mitingine geldiği bir kare ile değiştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X ve facebook hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi.

Özel, kapak fotoğrafı olarak kent girişinde traktör konvoyuyla karşılandığı Yozgat'ta mitinge gidiş anını içeren bir fotoğrafı ekledi.

Kapakta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile Atatürk'e ait "Köylü milletin efendisidir" sözü de yer aldı.