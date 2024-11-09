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Özgür Özel'den Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepki: 'Sarayın yeni Zekeriya Öz’ü kendince meydan okuyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sarayın yeni Zekeriya Öz’ü kendince meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 09.11.2024 20:42
  • Giriş: 09.11.2024 20:42
  • Güncelleme: 09.11.2024 20:54
Özgür Özel'den Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepki: 'Sarayın yeni Zekeriya Öz’ü kendince meydan okuyor'
ANKA

CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan gazeteci Furkan Karabay hakkında yaptığı paylaşımda, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Furkan Karabay, haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Sarayın yeni Zekeriya Öz’ü kendince meydan okuyor.

Adalet celladı seyyar giyotin, sicilini ve kararlarını haberleştiren gazeteciyi tutuklatarak, yurttaşlara ve gazetecilere kendince gözdağı veriyor.

Biz korkmayız ve sinmeyiz ama sen elinde bu kir, geçmişinde bu sicil varken kolay kolay uykuya dalamazsın."

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
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