Özgür Özel'den gazetecilere yönelik operasyona tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de "Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite" paneline katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Memlekette anayasa askıda şu anda. Tayyip Erdoğan'ın uyduğu maddelere uyuluyor, uymadığı maddelere uyulmuyor. Yeni bir düzen, yeni bir hukuk sistemi, kendisine hukuk ama kendinden olmayan muhaliflere düşman hukuk sisteminin uygulandığı bir sürecin içindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa'da enflasyonda birinciyiz, genç işsizliğinde birinciyiz" diyen Özel, "Üniversite özerkliğindeki yerimiz Kuzey Kore ile, Güney Sudan ile, Katar ile, İran ile aynı noktadayız. Her bir endeks bir kez daha ürpermemizi, bir kez daha ne durumda olduğumuz bize gösteren bir noktaya geliyor" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Ne kötülük yaptılar, 23 senede biriken bir şey var. Ama bundan sonraki 23 yılda, 25 yılda AK Parti yok ama önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye'yi bu cendereden çıkaracak bir cumhuriyet hükümetini kurmaya talibiz."

"300'ÜN ÜZERİNDE VEKİL TEMSİL EDECEK"

Özgür Özel, gençlere seslenerek, "Gelecek dönem CHP, ümit ediyorum 300'ün üzerinde bir milletvekili ile temsil edilecek parlamentoda. O parlamentonun koltukları gençlere açıktır, gençleri beklemektedir CHP sıraları. Bakanlık koltukları gençleri beklemektedir. CHP, gençlerin partisi olarak gençler için hayal kuran bir partidir" diye konuştu.

GAZETECİLERE OPERASYONA TEPKİ

Gazetecilere yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyona tepki gösteren Özel, "Bu sabah kalktık, gazeteci arkadaşlarımız, dünya kadar gazeteci yine gözaltına alınmış. Her sabah bir korkuya gark etmeye çalışıyorlar. Ama taktik bu" dedi.

Özel, şunları ifade etti: "Umudu örgütleyemeyenler, sevgiyi büyütemeyenler; korkuyu örgütlemeyi, tehdidi büyütmeyi kendilerine yol seçmişler. Böyle kalabileceklerini düşünüyorlar iktidarda. Karanlığın panzehiri yanan bir tek ışıktır. Günün en karanlık zamanı, sabahın en yakın olduğu zamandır. Hiçbir zaman sonunda kötüler kazanmaz. Kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Gece kazanmaz, güneş doğar, gündüz kazanır. Hurafe yerine bilim kazanır, tembele karşı çalışkan kazanır. Korkağa karşı cesur olan kazanır."