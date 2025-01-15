Özgür Özel'den Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama: "Önemli ama yeterli değil"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Gazze’deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduk.



Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz.



Bununla beraber, Filistin’de taş üstünde taş… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 15, 2025

Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bir an evvel yürürlüğe girmesini beklediklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bununla beraber, Filistin’de taş üstünde taş bırakmayanların, on binlerce insanı, küçücük çocukları katledenlerin, insanları evinden, yerinden edenlerin, umutlarını çalanların hesap vermesi gerekiyor. Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır."