Özgür Özel'den Gazze mitinginde mesaj: "Elimizdeki zeytin dalı düşmesin diye mücadeleye devam"

Saadet Partisi’nin çağrısıyla Üsküdar’da Gazze mitingi düzenlendi. Mitinge Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Hamas liderlerinden Macit el Kuteyşi de katıldı.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da mitingdeki yurttaşlara mesaj gönderdi.

Mitinge, Arıkan ve Özel'in yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de katıldı.

ARIKAN: BİZ, BUGÜN İKTİDARDAN SOMUT ADIMLAR ATMASINI İSTEMEK İÇİN TOPLANDIK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan mitingde yaptığı konuşmada, “Bugün; Gazze için Mescid-i Aksa için buradayız. Batı Şeria için, Ramallah için Başkenti Kudüs olan Özgür Filistin için buradayız. Biz bugün buradayız; Çünkü bir halkın “kalarak ölmek” ya da “hicret ederek yurtsuz kalmak” arasında bırakılmasına tahammülümüz kalmadı. Gazze’ye bir şişe suyun, bir çuval unun girmesine engel olan İsrail’in küstahlığına tahammülümüz kalmadı. Dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanlar, Filistin halkının yanında yer alırken, hükümetlerin İsrail’in yanında saf tutmasına tahammülümüz kalmadı. Biz bugün buradayız; Çünkü İsrail’e, Netanyahu’ya, Trump’a en ağır sözleri söyleyen Ama İsrail’e herhangi bir yaptırım uygulamayan siyasete tahammülümüz kalmadı” dedi.



İran-İsrail çatışmasına da değinen Arıkan, şunları söyledi:

“İsrail; hep güvenliğini bahane ederek ‘terör’ estiriyor. Biz şunu biliyoruz; aslında ‘Büyük Ortadoğu Projesi gizliyorlar. Arz-ı Mevud’u saklıyorlar. Sapkın Siyonist inancının üzerini örtüyorlar’ İki gün önce İran’da, sabaha karşı nelerin başladığını hepimiz gördük. Yine alçakça, yine korkakça, yine insanlıktan nasibini almamış bir şekilde; bilim insanlarını, askeri yetkilileri, ama en acısı da çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evleri hedef aldılar!

Ve hemen ardından ne oldu? Amerika çıktı, ‘İsrail’in yanındayız’ dedi! Bazı Avrupa ülkeleri sıraya girdi, İsrail’in güvenliği” diye açıklamalar yaptı. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için; ‘Trump hayranlığı’ veya ‘İsrail dostluğu’ tarihi ve ölümcül bir yanılgıdır. Sanmayın ki hedef sadece Gazze’dir, sanmayın ki hedef sadece İran’dır! Hedef; Siyonist zihniyetin Arz-ı Mevud planıdır, hedef; Büyük İsrail Projesidir. Asıl hedef Türkiye’dir”

Arıkan, iktidara seslenerek, “İktidarın yapması gereken, bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket etmek değil, sorumluluk almaktır. Biz bugün iktidarın somut adım atması için toplandık” diye konuştu.

İMAMOĞLU’DAN MESAJ: "İSRAİL SALDIRGANLIĞI ULUSLARARASI BİR TEHDİT HALİNE GELMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu da mitinge mesaj gönderdi.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Bölgemiz bir savaşın eşiğine sürükleniyor. Orta Doğu'da barışa, istikrara ve artık sivil ölümlerinin uluslararası hukuka aykırı davranışların son bulduğu bir ortama her zamandan çok ihtiyacımız var. Fakat bugün barışı değil savaşın ve çatışmanın yıkıcı etkisini yaşıyoruz. İsrail'in saldırganlığı hukuku ve vicdanı hiçe sayan katliamları ve uluslararası toplumun bunu hiçe sayması bölgemizi bugüne getirmiştir. Yıllardır Filistin'de mazlumları katleden İsrail, bu sefer de İran'a saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar bölgemizi topyekun savaşa sürükleme riskleri taşımaktadır. Uluslararası yeteri düzeyde yaptırım görmeyen İsrail saldırganlığı artık bölgemizi de aşan uluslararası bir tehdit haline gelmiştir.

Bu saldırının ABD ile İran arasında sürdürüle gelen ve bölgesel tansiyonun düşürülmesi için kritik öneme sahip olan diplomatik girişimleri doğrudan hedef aldığını görüyoruz. İsrail barış ihtimalinden endişe duymaktadır. İsrail'in diplomasiyi ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı tüm milletlere ağır bedeller ödetmek istiyor. Bu pervasız saldırganlığı küresel barış ve güvenlik açısından da ciddi tehdit oluşturmaktadır. Gerekli yaptırımların uygulanması acil ve zorunludur.

Artan petrol ve altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesini yaşamış ve ülkelerin ekonomilerine hasar vermiştir. İsrail'in bu saldırganlığını durduracak aksiyonların alınması gerekmektedir.

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Biz artık hiçbir masumun katledilmediği, barış içinde bir Orta Doğu'yu görmek istiyoruz. Ülkemizi bu hedeften tahkim etmemiz, içeride istikrarın, kalkınmanın ve adaletin sağlanması için büyük bir azmi göstermemiz gerekmektedir. İnşallah ülkemiz bu ateş çemberinde barışın ve umudun en önemli temsilcisi olacaktır. Güçlü iradeli ve vizyoner bir Türkiye'ye kavuşacağımız günler yakındır."

ÖZGÜR ÖZEL: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de miting de konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Özel, "Hukuka dönüş artık bir tercih değil zorunluluktur" mesajıyla da demokrasi çağrısı yaptı. "İnsanlığın çıkarları için elimizdeki zeytin dalının düşmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün Üsküdar Meydanını dolduranları saygı ile selamlıyorum. Bu güzel mitingi düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan başta olmak üzere burada bulunan değerli Genel Başkanları ve onların şahsında katılım gösterenleri, anlamlı ve tarihi miting için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün babalar günü. Vefakar ve cefakar tüm babaların babalar günü kutluyor, aramızdan ayrılanları saygı ile anıyorum. Binlerce Filistinli çocuk bugün baba diyemiyor. Filistinli çocukları babasız, babaları evlatsız bırakan dünyanın en büyük insanlık suçunu lanetliyorum. Biz CHP'yiz. 100 yılı aşkın geçmişi ile Türkiye'nin ilk partisiyiz. Ülkemizdeki son seçimlerin milletimizin takdiri ile birincisiyiz. Biz Filistin davasını kendi davası olarak sahiplenen partiyiz. Bizim çizgimiz tam bağımsız Türkiye diyerek yürüyen, özgür Filistin için El Fetih kamplarında direnen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının çizgisidir..."