Özgür Özel'den 'generallere af' açıklaması: Gecikmiş ama doğru adım

CHP Lideri Özgür Özel, 28 Şubat davasında mahkum edilen 7 general için verilen af kararını değerlendirdi. Özel, "gecikmiş ama doğru bir adım" diye yorumladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu generallerin kalan cezalarını kaldırdı. Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın 28 Şubat davasından ceza alan generallerin kalan cezalarını kaldırmasını "gecikmiş ama doğru bir adım" diye yorumladı.

Özel, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" dedi.

İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır.



Ailelerinin gözü aydın. — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 16, 2024

KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 28 Şubat hükümlüsü dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) ile Emekli Org. Fevzi Türkeri (82), Emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78), emekli orgeneral Çevik Bir (85), Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) ve Aydan Erol'un kalan cezaları kaldırıldı.

Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen..." ifadeleri yer aldı.

Davada bir numaralı sanık olan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 2020'de temyiz süreci devam ederken hayatını kaybetmiş, Çevik Bir ise "ileri derecede demans hastası" olması nedeniyle 2022'de cezaevinden tahliye edilmişti.