Özgür Özel'den Gezi Direnişi mesajı: "Son yılların en barışçıl eylemi"

Gezi Direnişi'nin 11'inci yılı nedeniyle mesaj yayımlayan CHP lideri Özgür Özel, Gezi için "Son yılların en barışçıl eylemi" derken Gezi Davası nedeniyle cezaevinde tutulan isimlerin özgürlüğüne kavuşması çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi'nin 11'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel'in mesajında Gezi Direnişi için 'Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi' nitelemesi yapıldı.

Gezi Davasında ağır hapis cezalarına mahkum edilen kişilerin özgürlüklerine kavuşmasının, ülkenin 'normalleşmesi' açısından büyük bir fırsat olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi sürecinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum. Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsattır."