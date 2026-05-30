Özgür Özel'den grup toplantısı çıkışı: Salı günü yapacağız

CHP’nin defalarca seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararıyla partiye atanan Kılıçdaroğlu’nun engelleme çabalarına rağmen Salı günü grup toplantısı yapacaklarını söyledi.

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Özgür Özel, neler yapılacağı ve yol haritalarının ne olduğu sorusuna verdiği yanıtta, bütün planlarını açıklamak istemediklerini belirterek, "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız" dedi.

“PM’Yİ BİZ DE TOPLAYABİLİRİZ”

Mahkemenin tedbir kararının her şeyi kısıtlamadığını hatırlatan Özel, şunları söyledi:

“Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. 'PM toplantısını erteledik' diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli."

Toplumdan mutlak butlana tepki geldiğini söyleyen Özel, şunları anlattı:

“Ben yıllardır bayramlarda cezaevlerini ziyaret ederim. Açık görüş olduğu için cezaevlerinin önü kalabalık oluyor. Oradaki insanlar biraz çaresiz, biraz hüzünlü olurlar. Politik bir kitle olmaz. Genellikle de af isterler, infaz düzenlemesi isterler. Bu bayram Şakran’da, Buca’da, Silivri’de başka bir tabloyla karşılaştım. Herkes ‘Dik dur’ diye bağırıyordu, alkışlıyordu. Herkes Butlancılara tepki gösteriyordu.”

"KEMAL BEY’E NE DESEM ‘BİLMİYORUM’ DİYOR"

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Bey’e ne desem ‘Bilmiyorum’ diyor, ‘Evet, tamam’ diyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyor ya... ‘Yargıtay’a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı’ diyorum. ‘Bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor. Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum.”

NE OLMUŞTU?

İstinaf mahkemesi, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 2023'te yapılan CHP kurultayını iptal etmişti. Karar kesinleşinceye kadar da kurultay öncesi yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve gelmesine karar vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtilirken, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” denilmişti.