Özgür Özel'den Gülşah Durbay mesajı: "Nasıl dayanılır..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Bir süre önce yaşamını yitiren arkadaşı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'i hatırlatan Özel, "Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu" dedi ve "Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır?" diye sordu.

Özel'in Gülşah Durbay'ın ardından yaptığı ilk açıklama şöyle:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor.

Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk.

Biz bu sonu kabullenemezdik…

Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o.

Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek.

Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu.

Şimdi

Bu nasıl bir soru?

Bu nasıl bir sınav??

Nasıl dayanılır???

Ya sabır ya sabır ya sabır…"