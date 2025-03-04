Özgür Özel'den Halk TV davası paylaşımı: Gazetecilik beraat etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'den 5 gazetecinin yargılandığı ve bugün beraat ettikleri davayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yayınlanan bir haber nedeniyle hedef tahtasına oturtulan gazetecilik beraat etti" diyen Özel, gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Halk TV davasında, yayınlanan bir haber nedeniyle hedef tahtasına oturtulan gazetecilik beraat etti.

Adalet katili seyyar giyotinin aksine yapılan işin gazetecilik olduğu mahkeme tarafından tescillendi.

Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Serhan Asker ve Seda Selek ile Halk TV ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Gazetecilere bu muameleyi yapan, Suat Toktaş’ı 34 gün sevdiklerinden ayıran, halkın haber alma hakkını engelleyen düzeni değiştirmek boynumuzun borcudur.

Gazetecilik suç değildir!"