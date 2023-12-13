Özgür Özel'den Hasan Bitmez'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kürsüde kalp krizi geçirerek bayılan ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Saadet Partisi Milletvekili Kocaeli Hasan Bitmez'in ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Hasan Bitmez ilk günden beri iki parti için köprü olmuş, çok çalışkan ve bizi devamlı ziyaret eden bir siyasetçi. Böyle bir şeyin kürsüde yaşanması hepimiz açısından ders olmalı. Her türlü riski değerlendirmek gerekiyor ve sağlıktan önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada."

BİTMEZ'İN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Özel'in konuşmasının ardından Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi veren hastane başhekimi ise Bitmez'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek yapay akciğer ve kalp cihazıyla solunum sağlanabildiğini söyledi.