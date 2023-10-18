Özgür Özel'den hastane saldırısının ardından İsrail'e tepki: Filistin halkının yanındayız
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin "İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalayarak 500 masumu katletmesini en sert biçimde kınıyorum. Uluslararası toplum, İsrail'in devlet terörüne son vermesi için bir an önce harekete geçmelidir. Filistin halkının yanındayız" dedi.
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı.
İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalayarak 500 masumu katletmesini en sert biçimde kınıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 17, 2023
Uluslararası toplum, İsrail'in devlet terörüne son vermesi için bir an önce harekete geçmelidir.
Filistin halkının yanındayız...
Özel'in yaptığı açıklama şöyle:
"İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalayarak 500 masumu katletmesini en sert biçimde kınıyorum. Uluslararası toplum, İsrail'in devlet terörüne son vermesi için bir an önce harekete geçmelidir. Filistin halkının yanındayız."