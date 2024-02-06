Özgür Özel'den Hatay'da Erdoğan'a tepki: Dünya siyaset tarihinin en utanç verici şantajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Hatay'daki İBB Emekçileri Lisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki itirafına tepki gösteren Özel, "'Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim, vermezseniz etmem' diyerek dünya siyaset tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine havale ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da İBB Emekçileri Lisesi Temel Atma Töreni gerçekleştirdi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "6 Şubat belki de ülkemizin en acı günlerinden birisi. Hiçbir zaman unutulmayacak ve unutulmaması gereken bir gün olduğunu biliyoruz" dedi.

"Deprem bölgesinde bir tek vatandaşımız bile unutulduğunu, ihmal edildiğini hissederse bunun hepimizi rahatsız etmesi gerekir. Hepimizin yüreği dağlanmıştır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Buraya 1 yıl sonra geldiğimizde insanlarımızın depremin olduğu saatte acıyı derinden yaşadığını görüyor ve burada bu acının odağında olan insanlarımız o derin acısını hissetmeye, paylaşmaya gayret ediyoruz."

"Vatandaşımızı anlamak yerine, vatandaşımıza soru sormak ya da vatandaşımızı sorgulamak hiçbir yöneticinin haddi olamaz" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasetin amacı, hiçbir ayrım yapmadan herkesin sağlığını, güvenliğini mutluluğunu sağlamaktır. Siyaset, depremlerde hiç kimse ölmesin diye yapmak zorunda olduğumuz bir görevdir. Siyaset, siyasi rakipleri yenmek için yapılmaz. Afetleri, krizleri, vatandaşın zoluklarını yenmek için yapılan bir görevdir."

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ

İmamoğlu'ndan sonra kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Depremin 2 gün sonrasında ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı 'Hiç kimse merak etmesin. Deprem konutu ihtiyacı 600 binin üzerinde. Hepsini 1 yıl içinde teslim edeceğim. Bu devlet sözünü güvenin' diyerek hem devlet gücünü bir siyasi partinin çıkarlarına tahvil etmeye, hem devletin gücünü olduğundan farklı göstererek, hem de 1 yıl sonrasında tutamayacak sözler vererek ilk günden niyetinin ne olduğunu birkaç ay sonra yaklaşan seçimi gözeterek vermişti" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösteren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da sarf ettiği sözler üzerinden aslında hepimizin bildiği ama belki bir çocuk kral çıplak der de görünür derken, kralın çırıl çıplak kendini ifşa ettiği o manzara..." diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Diyor ki kral 'Merkezi yönetimle yerel yönetim uyum içinde olmazsa hizmet gelmez.' Sonra bakıyor Hataylıların gözünün içine, 'Geldi mi?' diyor. 'Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim, vermezseniz etmem' diyerek dünya siyaset tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine havale ediyorum. Yazıklar olsun!"