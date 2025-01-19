Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel'den Hrant Dink paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katledilişinin 18. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

Güncel
  • 19.01.2025 13:52
  • Giriş: 19.01.2025 13:52
  • Güncelleme: 19.01.2025 14:01
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Hrant Dink paylaşımı
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 18. yılında BirGün Gazetesi Yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Özel, "Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

Hrant Dink, katledilişinin 18. yıldönümünde vurulduğu yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anılacak.

Hrantsız 18’inci yıl
Hrant Dink katledilişinin 18. yılında vurulduğu yerde anılacak
BirGün'e Abone Ol