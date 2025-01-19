Özgür Özel'den Hrant Dink paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hrant Dink'in katledilişinin 18. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 18. yılında BirGün Gazetesi Yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Özel, "Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.
Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz #HrantDink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2025
Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız. pic.twitter.com/Vl6675mRZK
Hrant Dink, katledilişinin 18. yıldönümünde vurulduğu yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anılacak.