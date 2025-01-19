Özgür Özel'den Hrant Dink paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 18. yılında BirGün Gazetesi Yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Özel, "Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz #HrantDink'i katlinin 18'inci yılında saygıyla anıyorum.



Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız. pic.twitter.com/Vl6675mRZK — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2025

Hrant Dink, katledilişinin 18. yıldönümünde vurulduğu yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anılacak.