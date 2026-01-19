Özgür Özel'den Hrant Dink paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 19. yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

Hrant Dink, katledilişinin 19. yıldönümünde vurulduğu yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anılacak.