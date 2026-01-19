Giriş / Abone Ol
Özgür Özel'den Hrant Dink paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, Hrant Dink'in katledilişinin 19. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

  • 19.01.2026 13:07
  • Giriş: 19.01.2026 13:07
  • Güncelleme: 19.01.2026 13:14
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 19. yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.

Hrant Dink, katledilişinin 19. yıldönümünde vurulduğu yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anılacak.

Hrant Dinksiz 19 yıl: Katledildiği yerde anılacak
