Özgür Özel'den Hrant Dink paylaşımı
CHP lideri Özgür Özel, Hrant Dink'in katledilişinin 19. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 19. yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" dedi.
Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 19, 2026
Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız. pic.twitter.com/tivLEWWLnC
Hrant Dink, katledilişinin 19. yıldönümünde vurulduğu yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anılacak.