Özgür Özel'den hububat fiyatına tepki: "Üreticinin ölüm fermanı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatını 'üreticinin ölüm fermanı' olarak niteleyerek, "Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" dedi.

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Fotoğraf: CHP fotoğraf servisi