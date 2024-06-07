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Özgür Özel'den hububat fiyatına tepki: "Üreticinin ölüm fermanı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatını 'üreticinin ölüm fermanı' olarak niteleyerek, "Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" dedi.

Güncel
  • 07.06.2024 09:46
  • Giriş: 07.06.2024 09:46
  • Güncelleme: 07.06.2024 09:55
Özgür Özel'den hububat fiyatına tepki: "Üreticinin ölüm fermanı"
Fotoğraf: CHP fotoğraf servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatını değerlendirdi.

Özel, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hububat alım fiyatının maliyetlerin altında kaldığını ifade etti.

Fiyatın 'ücretinin ölüm fermanı' olduğunu belirten Özel, buğdayın kilogram fiyatının en az 15 TL olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

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