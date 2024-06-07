Özgür Özel'den hububat fiyatına tepki: "Üreticinin ölüm fermanı"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatını 'üreticinin ölüm fermanı' olarak niteleyerek, "Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hububat alım fiyatını değerlendirdi.
Özel, dün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hububat alım fiyatının maliyetlerin altında kaldığını ifade etti.
Fiyatın 'ücretinin ölüm fermanı' olduğunu belirten Özel, buğdayın kilogram fiyatının en az 15 TL olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.
AK Parti Hükümeti ve Tarım Bakanlığı çiftçilerin alın terini, emeğini maalesef yok saymıştır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 6, 2024
Bu, üreticinin ölüm fermanıdır.
Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır, buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir.