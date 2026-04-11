Özgür Özel'den Hüsamettin Cindoruk için taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından, Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Özel, Cindoruk'un ölüm haberini üzüntüyle karşıladığını belirterek şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır."

YAVAŞ: HAFIZALARDA YER ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da Cindoruk için taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine verdiği mücadeleyle hafızalarda yer edinen Cindoruk’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cindoruk için başsağlığı mesajı paylaştı.

BOZBEY DE ANDI

3 gün önce tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de "Hayatı boyunca demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve parlamenter geleneğe verdiği emek; siyasi tarihimizde saygın bir iz bırakmıştır. Devlet tecrübesi ve ilkeli duruşuyla her zaman hatırlanacaktır" ifadeleriyle Cindoruk için taziye mesajı paylaştı.

2025 Aralık'tan beri tedavi gören Cindoruk, bugün hayatını kaybetti.