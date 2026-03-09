Özgür Özel'den İBB davası açıklaması: Mahkeme heyetine tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında ilk celsenin sona ermesinin ardından Silivri'de açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, "Aslında ‘Bugün nihayet yargılama başladı’ demek isterdik. Ancak öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz. Yargılamayı dahi başlatamadılar. Öyle bir heyetle karşı karşıya kaldık ki… Bu yargılamayı götüremeyecek, vereceği karara kimsenin inanmayacağı, kimsenin burada bırakın adaletin sağlanması, ‘mış gibi’ yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik" dedi.

"YAPTIĞININ ARKASINDA DURACAKSIN"

Avukatların reddi hakim talebinde bulunduğunu kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Reddi hakim talebi var. Kanun böyle, nal gibi yazılı apaçık. Reddi hakim talep edilince başka hiçbir iş yapılmaz. ‘Buna karar verilir’ diyor. Ki insanlar itiraz etsin üst mahkemeye, sen daha duracak mısın yoksa durmayacak mısın? Bütün öğleden sonra dört saat reddi hakim talebini oyalaya oyalaya, başka bir şey soruyor, başka bir şey soruyor… Reddi hakim talebi Ekrem İmamoğlu adına yapılıyor. Daha önce Ergenekon davasında reddi hakim talebinde yargılanan kişiye, istemesine rağmen avukatlardan sonra söz verildi diye dava bozulmuştu. Ekrem Başkan ve avukatları bunu hatırlatıyor. Hemen Ekrem Başkan’a söz vermesi lazım. ‘Birazdan, avukatlardan sonra’ diyor. Avukatların sözü bitince Ekrem Başkan’a söz vermeden, reddi hakim talebini reddedip kaçmaya kalkıyor. Daha ilk günden ‘tiyatro’ desen, ‘Önceden yazılmış’ desen hiç olmazsa düzgün bir şey yazılır ve ona sadık oynanır. Savruluyor. Karşısında ömrü ceza yargılamasıyla geçmiş tecrübeli avukatların bilgisi karşısında eziliyor, büzülüyor, kıvranıyor. Bir de çirkefliğe başvuruyor. Düşünün ki Ekrem İmamoğlu… Yahu hiçbir şey olmasın. Karşında suçu ispatlanıp, yetmez; mahkeme kararı yetmez, istinafta onaylanıp yetmez, Yargıtay’da kesinleşene kadar masum İstanbul’un son seçilmiş belediye başkanı var. Sen içeride tutuyorsun diye görev yapamıyor. 15,5 milyon kişinin oy verip seçtiği, 25,5 milyon kişinin tutuksuz yargılansın diye imza verdiği kişiyi kürsüye çağıracak ‘Sanık Ekrem’ diyor. Aileler, biz itiraz edince; üç-beş kez ‘Ekrem, sanık Ekrem’, sonra itirazlar gelince, salonda uğultu yükselince beceriksiz, kabiliyetsiz, kifayetsiz, yeteneksiz titreyerek ‘Ekrem Bey siz’ demeye başlıyor. Kardeşim bir yola çıktıysan ya o yaptığının arkasında duracaksın, ya hiç onu yapmayacaksın."

"UTANDIM"

"Öyle bir haldeyiz ki bu iş burada nasıl gidecek" diyen Özel, "Bilmiyorum. Ama eline, yüzüne bulaştırma ihtimali iyi ihtimal. İyi ki böyle bir heyet var. Millet görsün bunların ciddiyetini. Millet görsün bu iftiralara karşı nasıl bir heyetin tercih edildiğini. Yargılama değil, hazır o iddianameye sorgulamadan… İşte böyle ona söz verme, buna söz verme, kendisine verilmiş görevi yapmaya gelmiş bir heyetle karşı karşıyayız. Vallahi billahi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım ya. Utandım" ifadelerini kullandı.

İBB davası için yapılan duruşma salonu inşaatında çalışan işçiler de Özgür Özel'in duruşma sonrası açıklamasını takip ediyorhttps://t.co/w6LltlUwz5 pic.twitter.com/JAo4E1dqpT — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 9, 2026

"CİDDİYETSİZLERLE MUHATABIZ"

Özel, şöyle devam etti: "Devasa, 4 bin sayfa iddianame olan, 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısını bulamıyor çıkmak için. Yanlış tarafa gidiyorlar, birbirleriyle tokuşuyorlar. Böyle bir mahkemede; gelip de milletin önünde soyunup, milletin önünde cübbe giyen ciddiyetsizlerle muhatabız."

AKP'YE SESLENDİ

AKP'ye seslenen Özgür Özel, şunları ifade etti:

"Buradan ‘Namusum var, vicdanım var, ahlakım var’ diyen AK Parti’nin, MHP’nin milletvekillerine sesleniyorum. Gelin yarın izleyin şu duruşmayı. ‘Ben bir sevdiğimi bu hakimin adaletine emanet ederim’ derlerse ben bir daha bu mahkeme gelmeyeceğim. Gelsinler bir baksınlar şuraya ya. Adam böyle dünyanın en büyük TIR’ını kullanacak, bisiklet sürmeyi bilmiyor herif. Dünyanın en büyük uçağını indirecek daha uçurtma uçurmamış adam. Dalga mı geçiyorsunuz? Böyle saçmalık olur mu? Kendinize gelin. AK Parti, sizi ciddiyete davet ediyorum, ahlaka davet ediyorum. Bu kadar utanmazlığın dibine vurulmaz. Rakip yeneceğim diye bu kadar haksızlık yapılmaz. Bugün Tayyip Bey, bir yanına Binali Yıldırım’ı ve öbür tarafına da Abdullah Güler’i alıp ‘Biz yöneteceğiz’ deseydi ancak bu kadar felaket olabilirdi durum. Belki geçmiş tecrübelerinden ‘-mış’ gibi yaparlardı. Böyle haksızlığa, adaletsizliğe, oldu bittiye, kodlanmış ve yönlendirilmiş bir yargıyı Allah düşmanıma göstermesin. Biz düşmana da adalet talep eden insanlarız."

"YOKLAMA YAPMAYI BİLE BECEREMEYEN BİRİSİ SÖZ VERMİYOR"

24 TV muhabirinin "Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı, bu hareketi tasvip ediyor musunuz?" şeklindeki soruya Özel, şu cevabı verdi: