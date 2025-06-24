Özgür Özel'den 'iç cephe' çıkışı: "Önce demokrasi önce adalet"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, grup toplantısına Muharrem İnce ile birlikte geldi.

CHP'ye dönen Muharrem İnce burada bir konuşma yaptı.

İnce grup toplantısında, "Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Ben bugün buraya sayın Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan bazen de umudu başka yollar aramakla olur. Benim buraya gelişim geri dönüş değildir, kucaklaşmadır, sarılmadır, hasret gidermedir" dedi.

İnce, konuşmasında "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadesini kullandı.

İnce'nin konuşmasının arından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşmasında Ekrem İmamoğlu 20 milyon oya ulaştıklarını söyledi. Özel, "Tarihin en büyük geri sayımı başladı" dedi.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etkin pişmanlık" açıklamalarına "Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 'etkin pişmanlığı seç Ekrem'e sırtını bana yüzünü dön. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, son pişmanlık fayda etmez" ifadeleriyle yanıt verdi.

Özel, partisinin asgari ücret talebinin 30 bin 205 lira olduğunu söyledi. Kamu işçilerine de seslenen CHP Genel Başkanı "Mücadeleniz, mücadelemizdir. Meydanlarda da grevde de yanınızda olmaya, sizin sesinize ses olmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın partisi olarak kararlıyız" dedi.

Özel, iç cephe tartışmalarına dair ise "Buradan iç cephe diyenlere diyorum ki önce demokrasi önce adalet, ondan sonra gör bakalım ne kadar güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

"ONUN ROZETİ DOĞUŞTAN ALNINA TAKILIDIR"

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin dört bir yanında şimdiye kadar 600'den fazla ilçe binamızda çayımızı içtim. Her seferinde derim ki burası baba evidir. Buranın kapıları, vatanına, milletine sevgi duyan herkese sonuna kadar açıktır. Çağrımıza kulak verenlerle partimiz Türkiye'nin birinci partisi oldu. Hala CHP, birinci parti pozisyonunu korumaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün biraz daha güçlenerek 100 yıl sonra Anadolu'nun ve Trakya'nın yükünü sırtlanmış, Gazi'nin partisini iktidara taşımaktadır.

Bir yol arkadaşımızı, gençlik kolları üyeliğinden, cumhurbaşkanı adayını geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evine davet ettim. Memleket Partisi'nin borçlarının olmadığını, biliyoruz. Partisini en yaşlı üyeye devretti. Memleket Partisi kendisini feshedecek. Onları da baba ocağına bekliyoruz. Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti doğuştan alnına takılıdır zaten."

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

İktidara geldiğinde 45 lira dediği öğrenci kredisiyle öğrenci 255 tane simit alıyormuş, bugün 3000 lirayla 150 simit alabiliyor.

Türkiye'de 4.7 milyon ev genci anasından babasından harçlık almaya utanıyorlar. Geçinemeyenler mecburen kredi kartına yöneliyor. Kişi başına 54 bin lira borçluyuz.

19 Mart darbesinde yaktıkları 60 milyar doları versek bu borcun hepsini kapatıyoruz. Milletçe borç batağındayız. Bu norç batağının banka kısmında bir kısmı var. Kredi kartlarına girmeyen ve küöük esnafın bir gerçeğini getirdiler. Hanehalkı borcu üzerine dünyayı okusanız bu veresiye defteri kadar etkili olmaz.

Bu memleketi bu hale getirenlere inat bu ülkede pazarda da , mutfakta da adaleti biz sağlayacağız.

Normal bir ücretlinin ev sahibi olma, araba sahibi olma imkanı imkansız hale geldi.

Asgari ücretlinin ve emekilinin 13 kat artan ücretlerine karşı daire fiyatları ise 21 kat artmış.

Asgari ücreti uzun zamandır gündemde tutmaya çalışıyoruz. 2022, 2023'te de asgari ücrete Temmuz'da da zam yapılmıştı. Seçim sürecinde Erdoğan, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılmalı demişti. Biz asgari ücret içinde hakkaniyetli bir rakam belirlemiştik.

Bursa mitinginden beri asgari ücrete ara zam talebini, emeklilere seyyanen zam talebini dile getiriyoruz. Temas etmemiz gerekn hemen herkesi ziyaret ederek düşündük, taşındık.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre belirlesek 28 bin 267 lira asgari ücret oranına ulaşıyoruz. Buna büyüme oranlarını da dahil edersek 30 bin 205 lira ediyor. Bu nasıl verilecek diye merak eden varsa şüphesiz bu devletin cebinden çıkmayacak. Bu para, küçük esnaftan küçük işletmeciden çıkacak. Ancak böyle bir durumda devletin kasasına sosyal sigorta primi giriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret talebi 30 bin 205 liradır.

Buradan tüm kamu işçilerine sesleniyoruz. Mücadeleniz, mücadelemizdir. Meydanlarda da grevde de yanınızda olmaya, sizin sesinize ses olmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın partisi olarak kararlıyız.

"İÇ CEPHE DİYENLERE DİYORUM Kİ ÖNCE DEMOKRASİ ÖNCE ADALET"

Eğer siz iç cepheyi değil de iç avluyu, cezaevlerindeki iç avluyu güçlendirirseniz iç cepheyi asla güçlendiremezsiniz.

Buradan iç cephe diyenlere diyorum ki önce demokrasi önce adalet, ondan sonra gör bakalım ne kadar güçlü Türkiye.

Diyorlar ki İsrail piyon. Ama arkasındaki ABD. Başındaki Trump.

Biz İran'daki rejimi desteklemeyiz ama dünya sistemi gereği o ülkeye savaş ilanı o ülkeye bombardıman... bunların hiçbirini kabul etmeyiz.

Elbette İran'a demokrasi gelmelidir. Ama İranlıların kararıyla gelmelidir, ABD'nin ya da İsrail'in müdahalesiyle değil.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ömer Çelik de çıkmış, Türkiye bir kriz yaşarsa insanlar başında Erdoğan'ı görmke istiyormuş. Ben öyle bir anket görmedim. Kasım ayının başında koyarsınız sandığı görürsünüz cevabı. Var mısınız?

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bugünden kararı alınan, kasım ayında yapılacak, Erdoğan'ın da aday olabildiği bir seçime ve Türkiye'nin kimin tarafından yönetileceğinin seçilmesine biz varız. Hodri meydan!

EKREM İMAMOĞLU MASUMDUR

Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur.Tek suçu Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır, Erdoğan'ı yenecek olmasıdır.

ERDOĞAN'A ETKİN PİŞMANLIK YANITI: SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ

Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 'etkin pişmanlığı seç Ekrem'e sırtını bana yüzünü dön. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, son pişmanlık fayda etmez."