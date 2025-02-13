Özgür Özel'den 'iki adaylı senaryo' sorusuna net yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.

Görüşmenin ardından Ali Babacan ve Özgür Özel ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Babacan, "Türkiye'nin sorunları oldukça büyük ve gittikçe de büyüyor. Görüşmemizde ülkenin genel durumunu karşılıklı olarak değerlendirdik. Ortak kaygılarımızı paylaştık. Vatandaşlarımızın bir numaralı gündemi geçim sıkıntısıyla ilgili, işsizlikle ilgili sıkıntılardan bahsediyorlar" ifadelerini kullandı.

Babacan, şöyle devam etti: "CHP'nin geçtiğimiz süreç içerisinde yargı yoluyla yoğun bir baskı altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Belediyeler ve meclis üyeleriyle ilgili yoğunlaşan baskı var. Ancak bu baskılar hiçbirimizi yıldırmayacak."

Babacan'ın ardından konuşan Özgür Özel ise Ali Babacan'ı DEVA Partisi'nin 2. Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi sebebiyle tebrik etti.

Özel, şunları söyledi: "CHP'nin kendi iç dinamikleri içerisinde yürüttüğü erken seçime hazırlık süreci; sandık görevlerinin tespitinden bir iktidar programına evrilmesini ümit ettiğimiz program çalışmamıza ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik olarak CHP'nin kendi içinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin de bilgi verme imkanı buldum."

BABACAN'DAN ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili gelen soruya ilişkin Babacan, "2017'de anayasa değişti. Ve 2018'de ilk defa mevcut sistemle ilgili seçime gidildi. Arkasından kanun değişikliği yapıldı. Daha sonra da 2023 seçimleri yapıldı. Yeni sistemde cumhurbaşkanı adaylığı son derece önemli bir konu" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Eski sistemde başbakanlık gerçekten önemli bir görevdi. Siyasi partiler, genel başkanlar ülkenin başbakanı olma iddiasıyla yarışıyordu. Şu anki sistemde cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam haline geldi. Kuşkusuz her siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı belirleme ile ilgili kendi iç sürecidir. Her parti kendi iç sürecine saygı duyar ve izler. Bizim herhangi bir partinin iç sürecine yorum yapmamız doğru olmaz."

ÖZEL'DEN ÜÇLÜ ZİRVE AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'un üçlü zirvede "Bu saatten sonra aday olup olmamak bu sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin" dediğinin kulislere yansıdığını belirten bir gazeteciye Özel, şu cevabı verdi: "Ben de bu ifadeleri duydum ama pazar akşamı değil. Pazartesi ve salı sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Bunlar pazar akşamı duyduğum ifadeler olmadığım için gazeteciler siyasetçileri yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlamak gibi bir yükümlülüğü yok."

Özel, geçtiğimiz pazar günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri zirveye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Sayın Mansur Yavaş da sayın Ekrem İmamoğlu da bu kriz içinde olan ülkenin krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bu erken seçimin sağlanabilmesinin için CHP'nin yetkili kurularının verdiği kararlara ve en nihayetinde tüm üyelerinin vereceği karar saygılı olacakları ve partinin başarısı için gösterecekleri ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk."

ÖZEL, ERKEN SEÇİM TALEBİNİ YİNELEDİ

Erken seçim talebi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin gelen bir soruya Özel, "Kasım 2025'i erken seçim tarihi olarak daha önce de ifade etmiştik. Tam görev süresinin ortasıdır. Bu, bir 5 yıl daha Erdoğan yönetsin değil, 2.5 yıl daha Erdoğan'a tahammülümüz yok diyedir. Yapılacak seçimde AK Parti'nin adayı kim olursa olsun ülke bu haldeyken bir kez daha seçim kazanma imkanı yoktur" cevabını verdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı içinde yapılacak bir erken seçimde Erdoğan, YSK'nın son verdiği karar gereğince bu dönem seçim zamanında yapılırsa aday olamaz, ancak erken yapılırsa aday olabilir. 2.5 yıl daha varken 2.5 yıl daha bu yoksulluğa, zorluklara katlanmamak için Erdoğan'ın aday olacağı ya da olmayacağı bir erken seçimi talep ediyoruz. Yapılacak seçimi Erdoğan'ın bir şekilde kazanacağına ilişkin bugünden kurulan tüm ifadeler seçim geldiğinde bu ifadeleri kuranları seçmen karşısında ortaya koyacağı iddiayı değersizleştirir."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun eleştirilerine de yanıt veren Özel, "'Kuralları onun koyacağı bir seçime Erdoğan'ı aday etmeyin' demek yerine, Erdoğan'ı her şartta yeneceğiz iddiasını ifade etmek ben çok daha inandığım, güvendiğim ve tekrar ettiğim bir söylem olarak benden duymaya devam edeceksiniz" diye konuştu.

İKİ ADAYLI SENARYO

"İki adaylı bir formüle zorunlu kılınırsa durum, buradaki senaryonuz nedir?" sorusuna Özel, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz" cevabını verdi.