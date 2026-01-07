Özgür Özel'den iktidara eleştiri: "Kavgadan besleniyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olası bir 'normalleşme' sürecine ilişkin soruya, "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar" yanıtını verdi.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Özel: 'Tayyip Bey normalleşemez, oradan besleniyor'" başlıklı yazısında, CHP lideri ile yaptığı kısa sohbetten notlar paylaştı.

Özel'in, partililerle yaptığı bir toplantıda yeni bir ‘normalleşme’yi gündeme getirdiğini anımsatan Zeyrek, "Özgür Özel’le dünkü grup konuşmasından sonra, Genel Başkan seçildikten sonra başlattığı normalleşme süreciyle, yeni karar verdikleri normalleşme arasında nasıl bir fark olduğuna dair kısa bir sohbetimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in aktardığına göre, Özel, "Tayyip Erdoğan’la normalleşme ihtimali var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar."

Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"CHP lideri Özgür Özel son kapalı yönetim toplantısında yeni bir ‘normalleşme’yi gündeme getirdi. AK Parti ve MHP tabanıyla normalleşme, onların oyunu isteme arzusunda olduklarını CHP yöneticilerine aktardı.

Özgür Özel’le dünkü grup konuşmasından sonra, Genel Başkan seçildikten sonra başlattığı normalleşme süreciyle, yeni karar verdikleri normalleşme arasında nasıl bir fark olduğuna dair kısa bir sohbetimiz oldu.

Öncelikle iktidar tabanına daha fazla gitmekten söz ettiklerine dikkat çeken Özel, 120 bin CHP sandık görevlisinin ‘sandığım’ uygulamasını indirdiğini ve aktif kullanıcı haline geldiğini anımsattı. CHP parti üyelerini de mobilize eden bir kampanya başlangıcı yapmak istediklerine dikkat çeken Özel, AK Parti ve MHP seçmenine CHP iktidara geldiğinde neler yapacağını anlatacaklarını vurguladı.

"ENERJİMİZİN ÇOĞUNU VATANDAŞA AYIRACAĞIZ"

İktidar partilerine oy verenleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la tartışmalarının bir tarafı olarak görmediklerine dikkat çeken Özel şunları söyledi:

'Vatandaş ‘biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz, bunlar kavga ediyorlar’ diye düşünüyor. Biz 2026’da enerjimizin çoğunu vatandaşa, yüzde 20’sini siyasilere ayırmayı düşünüyoruz.

Mevcut siyasilerle konuşmanın tartışmanın, atışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadı.

Toplumu bu kadar germemek lazım. Bir partinin oy vereni olmak, sempatizanı olmak var ama Türkiye’de geçmişte kimse kimseye bu kadar tahammülsüz değildi. Herkes birbirine tahammül ediyordu. Öyle bir hale geldi ki yaptıklarına insan tahammül edemiyor.'

Peki Tayyip Erdoğan’la normalleşme ihtimali var mı?

Özgür Özel bu soruya da şu yanıtı verdi: 'Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar.'"