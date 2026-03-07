Özgür Özel'den iktidara İran eleştirisi: Türkiye'nin durumu içler acısı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 94'üncüsü Karaman'da yapıldı.

Aktekke Meydanı'nda düzenlenen mitingde ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

“Bir yıldır sizlerden uzakta, Silivri’de bir zindandayım” diyen İmamoğlu, “Bu bir yılda, ‘turpun büyüğü’, ‘ahtapotun kolları’ diye atıp tutanlar, şantajlar, iftiralar, gizli tanıklarla bir sözde iddianame hazırladılar. Şimdi de bu sözde iddianamenin sözde duruşmalarını başlatıyorlar. Sesimizi millete ulaştırmamızı engelledikleri yetmezmiş gibi, davanın canlı yayınlanmasından da kaçtılar. Çünkü çok korkuyorlar. Asıl yargılanması gerekenler bizler olmadığımız için, bu duruşmaların milletin gözünün önünde olmasını istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

"YURTTAŞLARI SUÇLAMALARA İNANDIRAMADILAR"

İktidarın yurttaşları, haklarında üretilen ‘suç örgütü’, ‘yolsuzluk’, ‘terör’ ve ‘casusluk’ suçlamalarına inanmadığının altını çizen İmamoğlu, “Bundan önce yargılandığım tüm davalarda hakimlerin yerlerini değiştirdiler; hukukun gereğini yapan, vicdanını sesini dinleyen hakimleri sürgün ettiler. İftira ve şantajlarla kurguladıkları soruşturmalar, beni ve yol arkadaşlarımı lekeleyemedi. Milletimiz, bunların sözlerine hiç kulak asmadı” dedi.

Herkes için ve her yerde adaletin peşinde koşmanın kendileri için bir şeref meselesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, her zaman ortak aklın ve ortak değerlerimizin zaferi için mücadele edeceğiz. Demokrasi ve Cumhuriyet, adalet ve hürriyet için el ele vereceğiz. Huzur ve kardeşlik, refah ve bereket için el ele vereceğiz. Milletimizin ruhundaki o şaşmaz pusuladan, adaletten ayrılmadan, özgür ve mutlu, refah ve bereket içinde bir Türkiye'ye ulaşacağız” diye konuştu.

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı.

"ERDOĞAN FAKİR SEVMEZ, ZENGİN SEVER"

Emeklilere seslenen Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ben ise milletin fakir olmasını sevmem. İktidar olacağız, fakirliği bitireceğiz. Erdoğan gibi ülkedeki emeklilerin dörtte üçü en düşük maaş alanlar olmayacak. Kira emekliye gelince onlara yok. İkramiye 4 bin TL. Öyle oturduğun yerden konuşmak kolay. Gel burada -4 derece havada konuş. 20 bin lira maaşla kaynamıyor çorba. 20 bin lira verilen emekli, 28 lira verilen asgari ücretli... Budur Ak Parti'nin kara düzeni. Bu düzende polis, memur, jandarma geçinemiyor. Bu kara düzen, dünyanın en adaletsiz vergisini topluyor.

2016'da havalimanı sözü vermişler. Öngördükleri maliyet 1.6 milyar lira. Kaç para ayırmışlar? Bin lira. Bin lira! Sonra her yıl bin lira, 2 bin lira... Bu sene çok büyük zam yapmışlar, 20 bin lira koymuşlar ödenek kalemine Karaman Havalimanı diye. Arkadaşlar hesap yaptı, bu seneki kadar her sene para koyarlarsa 80 bin yıl sonra bitiyor Karaman Havalimanı. 80 bin yıl sonra! Adam havalimanı yapacak, 1.6 milyar maliyet var, bir asgari ücret bir yılda para koyuyor oraya. Ve daha bir çakıl taşı bile yerinden oynatmış değiller.

'BİZ KARAMAN'IN SORUNLARINI BİLİYORUZ'

Biz Karaman'ın sorunlarını biliyoruz. Karaman'ımızın bütün sıkıntılarının çözümlerini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve buradan söz veriyoruz. Karaman'da hem Karamanlıların yüzü gülecek, hem Karaman'ın çehresi değişecek, hem de Karaman Türkiye'nin dikkat çeken, görülmek istenen, memurların tayin olmak istediği eskisi gibi şirin mi şirin, güzel mi güzel, zengin mi zengin harika bir yeri olarak tekrar Türkiye'de, bu İç Anadolu'da pırıl pırıl parlayacak. Pırıl pırıl parlayacak!"

Avrupa Birliği'ne (AB) girme hedefini tekrarlayan Özgür Özel, "Varşova Paktı ülkeleri dahil herkes Avrupa Birliği'ne girdi, refahı ilerledi. Biz size yasaksız bir Türkiye, vizesiz Avrupa vaat ediyoruz. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

İRAN'A SALDIRILAR: TÜRKİYE’NİN DURUMU İÇLER ACISI

ABD ve İsrail'in İran'daki saldırıları hakkında konuşan Özgür Özel, Türkiye'nin daha yüksek sesle itiraz etmesini beklediklerini vurgulayarak "İran’a atılan füzelerden biz utanıyoruz. İspanya lideri kardeşim Pedro Sanchez dik bir duruş gösterirken Türkiye’nin içinde bulunduğu durum içler acısıdır. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Trump’tan değil Allah’tan kork" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşması zaman zaman kalabalığın attığı "Diplomasız Erdoğan" sloganlarıyla kesildi. Bu sloganların ardından Erdoğan'a seslenen Özel, "Diplomasız Erdoğan deyince alınıyor. E varsa göster" dedi.

Özel, konuşmasını "İktidara geliyoruz, iktidara yürüyoruz" diyerek bitirdi.