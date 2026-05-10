Özgür Özel'den ilkokul öğretmenine Anneler Günü ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilkokul öğretmeni Gülseren Hasyamanlar ile önceki Manisa Eczacı Odası Başkanlarından Nükhet Tartan’ı ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

  • 10.05.2026 19:47
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Manisa'da ilkokul öğretmeni Gülseren Hasyamanlar’ı ziyaret etti.

Hasyamanlar’ın Anneler Günü’nü kutlayan Özel, onunla bir süre sohbet etti.

NÜKHET TARTAN'IN DA ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

CHP Lideri Özel, programı kapsamında önceki Manisa Eczacı Odası Başkanlarından Nükhet Tartan’a da ziyarette bulundu.

Özel, Tartan’ın Anneler Günü’nü kutlayarak, iyi dileklerini iletti.

