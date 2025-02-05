Özgür Özel'den İmamoğlu hakkındaki yeni iddianameye ilk tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle düzenlenen iddianameye ilişkin konuştu.

Adıyaman'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Uyduramadılar bir şey ama Ekrem İmamoğlu’na hem hapis cezası tehdidi hem de bir siyasi yasak talebi diye. Bu ne korkuymuş arkadaş ya? Bu ne korkuymuş?" dedi.

İddianamenin hazırlanma hızına da dikkat çeken Özel, kayyum atanan ve cezaevine gönderilen Ahmet Özer hakkında iddianamenin hâlâ hazırlanmadığına da dikkat çekti:

"Bu neyin acelesi? Koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başka hiçbir işi yok, 5 günde iddianame yazıyor. Madem yazabiliyorsun, 100 gündür Ahmet Özer’i niye iddianame bekletetiyorsun? Çünkü onunkini yazarsa ceza almayacağı belli."

"BENİM AKIN GÜRLEK'TEN DAHA ÇOK ACELEM VAR"

Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için ön seçim kararı aldıklarını vurgulayan Özel, "Ön seçim kararı almışız. Toplum ayağa kalkmış, parti ayağa kalkmış, büyük bir heyecan var. Bize bazıları da medyadan, oradan buradan 'Niye acele ediyorsunuz?' Benim Akın Gürlek’ten daha çok acelem var çünkü. Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa benim ondan daha çok acelem var. Bir an önce adayımızı belirlemek, erken seçim sandığını getirmek durumundayız" diye konuştu.

CHP içinde ayrılık olmadığını ifade eden Özel, "Mutlaka iktidara geleceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da, bütün büyükşehir belediye başkanlarımız da omuz omuzadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kol kola, omuz omuza hep birlikteyiz" dedi.

"ŞİMDİ DAHA KARARLIYIZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e de seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek paniğe kapılmış, 5 günde iddianame yazıyor. Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok acelesi var arkadaşlar. Zaten kararlıydık, şimdi daha kararlıyız. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım. O seyyar giyotine de söylüyorum. Adaleti katletmek için senin kadar mobilize, senin kadar gezdirilen bir hakim yoktu. Gittin siyasete girdin, bakan yardımcısı oldun, şimdi döndün cumhuriyet başsavcısı oldun, yine adli, adaleti katlediyorsun. İnsan birazcık vicdanlı olur ya. Yıllar sonra, yıllar sonra tarihe böyle mi geçeceksin?"

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında kullandığı "CHP marjinal sol örgütlerin oyuncağı, maskotu oldu" sözlerine de şu şekilde yanıt verdi: