Özgür Özel'den İmamoğlu'na destek mesajı
Bugün Adliye'de ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek mesajı yayımlayan CHP lideri Özgür Özel, adliye önündeki kalabalığa dikkat çekerek "Bu iktidar İstanbul’u ifadeye çağırmış, millet de ifade vermeye gitmiştir" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hakkında açılan iki soruşturma için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı yayımladı.
İmamoğlu'na destek olmak için adliye önüne gelen vatandaşlarla kolluk güçleri arasında yaşanan arbedeye de değinen Özel, "Adliyenin önüne giden vatandaşlarımıza yönelik kötü muamele, iktidarın acizliğinin göstergesidir" dedi.
Özel, "Bu iktidar İstanbul’u ifadeye çağırmış, millet de ifade vermeye gitmiştir. İktidarın, adaletsizliğe karşı ses yükselten vatandaşlarımızı baskıyla sindirme çabası beyhudedir" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in mesajı şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için adliyenin önüne giden vatandaşlarımıza yönelik kötü muamele, iktidarın acizliğinin göstergesidir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 31, 2025
Bu iktidar İstanbul’u ifadeye çağırmış, millet de ifade vermeye gitmiştir. İktidarın, adaletsizliğe karşı…