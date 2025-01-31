Özgür Özel'den İmamoğlu'na destek mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hakkında açılan iki soruşturma için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı yayımladı.

İmamoğlu'na destek olmak için adliye önüne gelen vatandaşlarla kolluk güçleri arasında yaşanan arbedeye de değinen Özel, "Adliyenin önüne giden vatandaşlarımıza yönelik kötü muamele, iktidarın acizliğinin göstergesidir" dedi.

Özel, "Bu iktidar İstanbul’u ifadeye çağırmış, millet de ifade vermeye gitmiştir. İktidarın, adaletsizliğe karşı ses yükselten vatandaşlarımızı baskıyla sindirme çabası beyhudedir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in mesajı şöyle: