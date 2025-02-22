Özgür Özel'den, İmamoğlu'na soruşturma tepkisi: "Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da yapılan halk buluşmasına katıldı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması için şöyle konuştu:

"İmamoğlu ile ilgili yalandan siteler yazıyor, onu ciddiye alıyorlar. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekinip korktuklarını gösteriyor. İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak soruşturması açtılar, altıncıyı da diplomayla açtılar ama altı ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."

"MİLLET SESİNİ DUYACAK BİRİLERİNİ ARIYOR"

Halk buluşmasında ise yeni bir sürece girdiklerini vurgulayan ve erken seçim talebini yineleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

“Millet gerçekten sesini duyacak ve onun sesini duyuracak birilerini arıyor. Millet gerçekten yaşadığı zorlukların, fakirliğin, işsizliğin, ekip biçip karşılığını alamamanın, dükkan açıp siftah yapamamanın, okuyup da mesleğine, görevine atanamamanın, iş bulamamanın, Türkiye’de umudu kalmamanın zorluklarıyla karşı karşıya. Sesinizi duyuyoruz, duyuruyoruz. Ama duyurduklarımızın, bu sorunları çözmeye ne niyetleri ne artık mecalleri yok.

'CHP, GÜNÜNÜ BEKLEYEN İKTİDAR PARTİSİDİR'

Öyle bir hale gelmişler ki iktidarda kalmak için her şeyi yapan ama milletin gönlüne dokunacak, milletin karnını doyuracak, milleti sıkıntılarından kurtaracak hiçbir şeyi yapacaklarına dair en ufak bir umut yok. Onun için artık Cumhuriyet Halk Partisi, bir muhalefet partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi artık sesinizi duyan, duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin birinci partisidir ve gününü bekleyen iktidar partisidir."

PARTİLİLERİ OY KULLANMAYA ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimden de bahseden Özel, partilleri oy kullanmaya çağırırken CHP'den ayrılanlara da 'baba ocağına dönme' çağrısı yaptı.