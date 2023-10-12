Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret: 4 Kasım'a vurgu yaptı, ittifak mesajı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulunan CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık seçimimin de yapılacağı ve 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Olağan Kurultayı'na işaret ederek ittifak mesajı verdi. İmamoğlu da seçimlerde İstanbul ittifakının devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Siyaset 12.10.2023 14:34 Giriş: 12.10.2023 14:34

Güncelleme: 12.10.2023 15:04 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA (Arşiv)

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamlaarda bulunan Özel, yerel seçimlere işaret ederek İstanbul'un ilçelerinde de yeterli sayıda belediyenin kazanılmasının önemli olduğunu kaydetti. Yerel seçimlere işaret ederek İstanbul'un ilçelerinde de yeterli sayıda belediyenin kazanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Özel, 4 Kasım'da yaşanacak değişimin ittifak konusunda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Özel, "Yaşanacak değişimin ittifaka yansıması çok iyi olacak" dedi. İmamoğlu da "İstanbul ittifakının devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Özgür Özel: İstanbul'da delegelerimizin bütün Türkiye'ye verdiği bir mesaj var CHP İstanbul Kongresi: Özgür Çelik başkan seçildi