Özgür Özel'den İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk kez konuştu.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği seçimde oy kullanan yurttaşları Saraçhane'ye davet etti.

Dilek İmamoğlu, "Alnımız ak, başımız dik. Alınan karar siyasidir. Haksız hukuksuz kararın hiçbir hükmü yoktur. Tüm alınan kararlar siyasidir. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Özel, kararı ilişkin şunları söyledi:

"Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi.

Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir.