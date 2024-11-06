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Özgür Özel'den İngilizce mesaj: Donald Trump'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngilizce mesaj yayımlayarak, "Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı kutluyorum" dedi.

Güncel
  • 06.11.2024 14:36
  • Giriş: 06.11.2024 14:36
  • Güncelleme: 06.11.2024 14:41
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den İngilizce mesaj: Donald Trump'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngilizce mesaj yayımlayarak ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, "Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum" dedi.

Özel, mesajında, "Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, söz konusu tebrik mesajını Türkçe olarak da paylaştı.

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçildiğini duyuruldu.

AP'nin yayımladığı resmi olmayan verilere göre, başkanlık yarışını Trump kazandı.

Trump'ın başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde ettiği verisi paylaşıldı.

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