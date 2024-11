Özgür Özel'den İngilizce mesaj: Donald Trump'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngilizce mesaj yayımlayarak ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, "Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ı ve Yardımcısı James David Vance’i tebrik ediyorum" dedi.

Özel, mesajında, "Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna’daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, söz konusu tebrik mesajını Türkçe olarak da paylaştı.

I congratulate the democratically elected 47th President of the United States of America, Donald Trump, and his Vice President James David Vance.



I hope that the election results will contribute positively to the course of Turkey-US relations and pave the way for the cessation…