Özgür Özel'den İsmail Arı mesajı: Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün Muhabiri İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, Arı'nın bayram ziyareti sırasında gözaltına alınma sürecini "düşman hukuku" olarak tanımlarken "Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz" dedi. Özel, "İsmail Arı yalnız değildir" mesajını paylaştı.

Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz.

Gazeteci İsmail Arı’nın üç ay önceki videosundan suç çıkarmaya çalışmak, bayram günü Tokat’taki aile ziyaretinde gözaltına aldırmak düşman hukukunun işletilmesidir.

İsmail Arı yalnız değildir.

Gazetecilik suç değildir."