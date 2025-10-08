Özgür Özel'den İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik saldırısına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ordusunun aralarında Gelecek Partisi milletvekili Sema Silkin Ün, Saadet Partisi milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan'ın da yer aldığı Vicdan Gemisi’ne yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İsrail’in barbar saldırısını kınıyoruz, gemidekilerin güvenli dönüşünü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in yaptığı açıklama şu şekilde: "İsrail’in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan Gemisi’ne yönelik barbar saldırısını kınıyoruz! Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump’a ses çıkaramayan kim varsa Filistin’e dost değildir! Filistin’in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun!"