Özgür Özel'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tepki: İşine gelince her şeye cevap veriyor, işine gelmeyince susuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işine gelince her şeye cevap veriyor, işine gelmeyince susuyor" dedi.

Özel, ziyaretin ardından gündeme ilişkin açıklama yaptı. Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalarda kapsamında tutuklananların tutuksuz yapılması çağrısında bulundu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezanın ardından ekranı karartılacak TELE1'e destek veren Özel, şunları söyledi:

"Şunu bilsin ki herkes susturulan bu televizyonlar değil. Bugün susarlar yarın konuşurlar. Mücadele ederler. Başlarında en büyük bedelleri ödemiş ama teslim olmamış insanlar, doğruyu söylediği için hapiste yatan insanlar, her şeyi göze almış insanlar var. Ama bugünkü iktidar TELE1'i izleyenleri, Sözcü'yü, Halk TV'yi izleyenleri 2. sınıf vatandaş, istediği kanala karar veremeyecek vatandaş, benim dediğimi izleyecek vatandaş gözüyle görüyor. Bu hor görmeyi de milletimiz görüyor. Eninde sonunda bunun hesabı sorulur. TELE1'e en candan, en yürekten dayanışma duygularımı iletiyorum."

EMNİYET'İN ATATÜRK'SÜZ PAYLAŞIMI

Özel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesine ilişkin kendisine sorulan soruya "Ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında seçim yapacak millet" sözleriyle yanıt verdi.

Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"O fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını ve üzerlerindeki o üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri o bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller. Bu ülkenin yüzde 95'in 96'sının üzerinde insanı Atatürk'e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını paylaşımda photoshoplayan bakın, emek vermeden uğraşmadan olmayacak bir şey.O fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken dinecek, dinmiş olan ezanları yeniden okutan hepimizin yedi farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak, onların kölesi olarak kalmamız yerine egemen birer Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk.Ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu millet bu aziz millet dönecek ve diyecek ki:Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini photoshoplayarak özenle silen Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduğu onu atayan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olduğu AK Parti mi dursun yoksa gazinin yolunda yürüyenler, onu yüreğinden bir dakika silmeyenler, aklından bir dakika çıkarmayanlar onun kurduğu parti mi iktidar olsun.Önümüzdeki seçim Atatürk'ü photoshopla silenlerle Atatürk'ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin."

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hatta dün bir köşeyazarı demiş ki "Özgür Özel miting yapıyor, o konuşabilir. Ama başsavcı ona cevap veremez, konuşamaz." Başsavcının, başsavcılığın canları istedi mi dilleri pabuç gibi. Sabahın 6'sında daha ispatlanmayan iddiaları servis ederken dilleri pabuç gibi. Suçsuz insanlara haysiyet cellatlığı yaparken dil pabuç gibi. İstanbul Büyükşehir'de 560 milyar yolsuzluk var derken dil pabuç gibi. Ama işine gelmeyince suspus.

