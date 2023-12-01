Özgür Özel'den İYİ Parti açıklaması: Kararı bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Manavgat kampı için Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete, CHP genel başkan yardımcıları Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, CHP Balıkesir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte çok sayıda partili de eşlik etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Büyükşehir Belediyesi zabıtasını selamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Av. Cansel Tuncer ve belediye bürokratları karşıladı.

HATIRA DEFTERİNİ İMZALADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Böcek'in makamına geçmeden önce, belediyenin hatıra defterini imzaladı. Özel deftere, "CHP Genel Başkanı olarak ilk kez ziyaret ettiğim Antalya'da Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etmenin mutluluğu içindeyim. Sevgili Muhittin Böcek ve ekibine Antalya'ya yaptığı tüm hizmetler için şükranlarımı sunuyorum" diye yazdı.

KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra Başkan Muhittin Böcek'in makamına geçen Özel, Antalya'nın kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde vereceğini ümit ettiğini belirterek, "Hatıra defterine kaydettiğim gibi hem sizi hem çalışma arkadaşlarınızı, hangi siyasi partiden olursa olsun, katkı sağlayan belediye meclis üyelerine katkıları için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 Büyükşehir Belediyesi'nden bir tanesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Birkaç kez Büyükşehir Belediyesi iktidar partisi ile gitti geldi ama bu kez kalıcı oldu. Antalya kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde verecektir diye ümit ediyoruz" dedi.

ATATÜRK FOTOĞRAFI HEDİYE EDİLDİ

Türkiye'nin en güzel turizm kentlerini CHP'li belediyelerin yönettiğine dikkati çeken Özgür Özel, şunları söyledi:

"Çünkü oraları iyi yönettiğimiz için teveccüh bize. Sizin Antalya'yı ne hale getirdiğinizi millet bildi. Ve aldı belediyeyi yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ümüzün de ifade ettiği gibi şüphesiz dünyanın en güzel kenti Antalya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret için teşekkür etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Böcek ziyaretin anısına Genel Başkan Özel'e, Atatürk'ün Galatasaray Kulübü'nü ziyaret ettiğinde imzaladığı fotoğrafını hediye etti.

"KARARI BEKLİYORUZ"

İYİ Parti’nin pazartesi günü görüşeceği yerel seçimlerdeki ittifak kararını değerlendiren Özel, “Biz Sayın Akşener ile dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdi pazartesi günü İYİ Parti’nin genel idari kurulunun konuyu değerlendirmesini alacakları kararı bekliyoruz. Alabilecekleri Her iki karara da son derece saygılıyız ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. Bizim kampımıza gelince, biz üç gün boyunca hem ailelerimizle birlikte grubun birbiriyle paylaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu gelenekseldir ama kongreye gündeminden dolayı yapamamıştık. Önümüzdeki bütçe takvimini yasama faaliyetlerini hem de yaklaşmakta olan yerel seçimleri ve o konuya ilişkin milletvekillerimizin görüşlerini alacağız. Milletvekillerimize çeşitli sunumlar yapılacak çeşitli eğitimler yapılacak tüm kamplarımızda olduğu gibi bu kampında grubumuza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.