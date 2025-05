Özgür Özel'den İzmir mitingi için çağrı: Bizi yolumuzdan hiçbir darbeci çeviremez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da bir dizi etkinliğe karıldı.

İlk olarak "Otizm Sempozyumu"na katılan ve burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Türkiye'de 1,5 ila 2 milyon arasında otizmli yurttaşın bulunduğunu söyledi.

Bunların 700 bininin çocuk olduğunu kaydeden Özel, "Ancak bu çocukların sadece 42 bini okula gidebiliyor, yani sadece yüzde 6'sı. Yüzde 94'ünün örgün eğitime erişemediği gibi bir utançla karşı karşıyayız. Bizim esas halletmemiz gereken meselenin başında bu var" ifadelerini kullandı.

"Bu sayı bir istatistik değil" diyen Özel, şunları söyledi: "Bu devletin kapsayamadığı yüzbinlerce çocuk olduğu gerçeği ve bu açıkça bir anayasa ihlali. Çünkü anayasa toplumun tümünü kapsıyor ve eğitimin her yurttaşın hakkı olduğunu söylüyor. Bu tabloyu değiştirmek sosyal devlet olmanın bir gereği. Biz CHP olarak böyle bir haksızlığa, böyle bir eşitsizliğe, böyle bir anayasa ihlaline razı değiliz."

Özgür Özel, şunları kaydetti: "CHP'nin bazı taahhütleri var. Bunların en başında 2018 yılında sivil toplum örgütleriyle ve tüm siyasi partilerin katılımıyla TBMM'de hazırlanan bir otizm eylem planı var. Bizim temel vaadimiz 2018'de sivil toplum örgütleriyle ortaya çıkarılan otizm eylem planına sahip çıkmak, onu hızla güncellemek ve üzerimize düşen her şeyi yapmak."

"HALKIN İKTİDARINI KURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.00'te Kuşadası Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Özel, törende yaptığı konuşmada, "Erdoğan geçtiğimiz haftalarda kendisinin 19 Mart darbe girişimine karşı 7 gün Saraçhane'de gece gündüz direnen ve Saraçhane'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atama hevesini kursağında bırakan ve bu darbeye karşı mücadele eden demokrasi sevdalıların yaptıklarını hazmedemeyip, rahmetli Adnan Menderes üzerinden CHP'yi darbe yapmakla suçladı" dedi.

"Birisinin darbeci mi, darbeci olmadığını mı; demokrat mı, otokrat mı olduğunu anlayacaksanız onun seçim kazandığı gün ne yaptığına bakmayacaksınız. Kazandığı gün herkes demokrat! Önemli olan seçimi kaybedince ne yaptığına bakacaksınız" diyen Özel, şunları söyledi:

"Utanmadan sıkılmadan İsmet Paşa'ya, CHP'ye darbeci diyenlere hatırlatırız; darbe seçimi kaybedince silkeleyin demekle, İstanbul'a bir siyasiyi başsavcı yollamakla, iftiralarla, yalan tanıklarla, gizli tanıklarla, öyle çınarlarla, ladinlerle, sahtekar odunlarla iftira atmakla olmaz; İsmet Paşa gibi kabullenmekle olur yenilgiyi. Bugün CHP, 31 Mart seçimlerinin birinci partisi olarak çıktığı günden beri kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kazandığını seçimi bir zafer değil, üstlenilecek bir görev görerek, seçmenin verdiği desteği Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine verilmiş bir yatırım kredisi olarak görerek, o seçimin kaybedeninin olmadığını, kazananının bütün Türkiye olduğunu ilan ederek, bütün demokratları kucaklayarak ve gelecekteki halkın iktidarını kurmak için yola çıkmıştır. Bizi bu yolumuzdan hiçbir darbeci çeviremez."

19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyona değinen Özgür Özel, "Her darbenin bir karargahı vardır, 19 Mart darbe girişiminin karargahı maalesef Beştepe'dir. Her darbenin silahı vardır, maalesef 19 Mart darbesinin silahı yargıdır. Her silahın kurşunu ve mühimmatı vardır, 19 Mart darbe girişiminin mühimmatı yalandır, iftiradır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekrem'in arkasından çekil, kendi yoluna bak" dediğini aktaran Özel, "Ben senin gibi İlker Başbuğ'u feda edenlerden değil, asker Musa'nın arkasından duran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum" yanıtını verdi.

19 MAYIS MİTİNGİ İÇİN ÇAĞRI

19 Mayıs'ta İzmir'deki miting için çağrı yapan Özel, "19 Mayıs günü, akşam üstü saat 19.19'da İzmir'de hep birlikte haykıracağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi... Hepinizi Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz. Bütün Türkiye'yi 19 Mayıs günü saat 19.19'da Gündoğdu Meydanı'nda miting yapmaya değil, özgürlük ve demokrasi için eylem yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.