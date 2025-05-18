Özgür Özel'den İzmir mitingi için yurttaşlara çağrı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla, her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan “demokrasi mitingleri” kapsamında yarın İzmir’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla miting düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız!



Bu milletin sesini, Gündoğdu Meydanı’ndan tüm dünyaya duyuracağız!



🗓️19 Mayıs Pazartesi

⏰18.00

📍Gündoğdu Meydanı pic.twitter.com/ZoPslqCSGx — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 18, 2025

Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak miting için çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özel, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi haykıracağız! Bu milletin sesini, Gündoğdu Meydanı’ndan tüm dünyaya duyuracağız" dedi.