Özgür Özel'den İzmir mitingine getirilen yasağa yanıt

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, ilk planlı mitingini İzmir'de düzenleyecek. Valilik Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge izin vermese de Özgür Özel, adres değişmedi.

Butlan kararının ardından Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan CHP Lideri Özgür Özel, yeni süreçte meydanlarda olacaklarını açıklamıştı.

Özel, Genel Merkez’den ayrılırken yaptığı açıklamada “Bundan sonra meydanlarda sokaklarda olacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından CHP’nin ilk büyük buluşmasının İzmir’de yapılacağı duyuruldu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç dün yaptığı açıklamada Özgür Özel’in bugün İzmir’e geleceğini açıkladı. Güç, yurttaşları saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan buluşmaya davet etti.

CHP İzmir İl Başkanı, Genel Merkez’e yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmanın İzmir’de yapılacağını belirterek “Genel merkezimize yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmayı İzmir’de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızı Cumhuriyet Meydanı’nda karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN ENGELLEME

İzmir Valiliği ise mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddetti. Valiliğin, meydana ‘kısıtlı sayıda kişi alınabileceği’ gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği belirtildi.

CHP tarafı ise miting adresinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Sözcü'nün haberine göre; Özgür Özel’in, programın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirileceğini Valiliğe ilettiği aktarıldı.

Özel’in İzmir buluşmasının ardından 26 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Manisa’da yurttaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.