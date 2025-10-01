Özgür Özel'den KAAN paylaşımı: "Gücünü dışarıdan değil milletimizden almaktadır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde 'yerli motor' tartışmasıyla gündeme gelen KAAN uçağına ilişkin mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, beraberindeki heyetle birlikte KAAN uçağının önünde çekilen fotoğrafını yayımladı ve "1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır" dedi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde: