Özgür Özel'den Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Şarbat'ın tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Gençler her yerde direnir ama asla teslim olmaz" diyen Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İŞÇİ SINIFININ HAKKINI SAVUNDUĞU İÇİN HAPSE ATILDI”

"Ak Parti’nin kara düzeni!

Bu ülkede, on milyonlarca işçiye açlık sınırının altında asgari ücret vermeye utanmayanlar, bu zalimliği protesto eden gençleri tutuklamaktan da utanmıyor.

İstanbul Kadıköy’de asgari ücreti protesto ettiği için Gençlik Kolları üyemiz Bilge Kağan Şarbat tutuklandı.

Bu sene Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış, henüz 19 yaşında pırıl pırıl bir evladımız, “kurtuluş yok tek başına” dediği ve işçi sınıfının hakkını savunduğu için hapse atıldı.

Kağan ve ailesi ile tutuklama kararından hemen sonra konuştum, sağlığı ve moralleri gayet iyi, biz de onun arkasında ailesinin yanında duracağız.

Bilinsin ki; artık bu millet susmaz.

Bu ülkenin gençleri de her yerde direnir ama asla teslim olmaz!!!"

Bilge Kağan Şarbat, CHP Kadıköy Gençlik Kolları'nın 27 Aralık'ta düzenlediği asgari ücret protestosunun ardından gözaltına alınarak bugün tutuklandı.