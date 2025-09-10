Özgür Özel'den Kadıköy mitingi çağrısı: Teslim olmayacağız!

CHP, her hafta İstanbul'un bir ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine devam ediyor.

Mitingin bu haftaki adresi Kadıköy oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı miting, saat 20.30'da İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy mitingi için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, "Tarihinde ağır saldırılara uğramış bir parti olarak, milletimizin iradesinden başka bir güce asla inanmadık. Bugün de hiçbir operasyona boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Bu akşam, milletimizle birlikte Kadıköy'deyiz!" dedi.