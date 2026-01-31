Özgür Özel'den Kadir İnanır'a ziyaret
CHP lideri Özgür Özel, bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Kadir İnanır'ı ziyaret etti.
Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret eden Özel, İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sonucu aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor.