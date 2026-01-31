Giriş / Abone Ol
CHP lideri Özgür Özel, bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.

Güncel
  • 31.01.2026 11:12
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Kadir İnanır'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Kadir İnanırziyaret etti.

Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret eden Özel, İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kadir İnanır, beyninde pıhtı atması sonucu aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor.

Kadir İnanır’dan sevindirici haber
