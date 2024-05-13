Özgür Özel'den 'kamuda tasarruf' yorumu: Örtülü IMF programıdır!

CHP MYK toplantısı maden katliamının 10. yılında Soma'da toplandı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Can Gürkan iki elim yakandadır, sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek" dedi. 'Kamuda tasarruf' paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "3 yıl boyunca yeni personel istihdam edilmeyeceği, sadece emekli kadar personel alınacağı ve kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceği emekçiler açısında son derece ciddi bir durumdur. Bu, örtülü bir IMF programıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden katliamının 10. yılında Soma'da toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Katliamı'ndan sonra 649 madencinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

CAN GÜRKAN'A TEPKİ

Özel, işçilerin ölümünden sorumlu olduğunu belirttiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın, "10 yıl geçti, Soma'yı geride bıraktım, hatırlamak istemiyorum" açıklamasına tepki gösterdi.

Özel, Gürkan'a yönelik, "Bu taş kalpli adama bu cesareti veren bu rejimi değiştirene kadar mücadele edeceğiz. Biz unutmadık, unutmayacağız! Bu küstahlardan ve ağbabalarından günü gelince hesap soracağız. Can Gürkan bu açıklamayı da yaptın ya iki elim yakandadır, sana bunun hesabını sormadan ölür gidersem gözüm açık gidecek" ifadelerini kullandı.

'KAMUDA TASARRUF' PAKETİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 'kamuda tasarruf' paketi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bugüne kadar 7 kez yaptılar, bu 8'inci... Bu 8'incisinin ilanı, daha önceki 7 genelgeye kendilerinin uymadıklarının göstergesidir. Bugünkünün diğerlerinden ayırıcı özelliği, hep eleştirdiğimiz Saray'ın ilk kez genelge kapsamına alınmasıdır."

"Yazılanların hepsi önemli ancak tek tek takip edilmesi lazım" diyen Özel, şöyle devam etti:

"3 yıl boyunca yeni personel istihdam edilmeyeceği, sadece emekli kadar personel alınacağı ve kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceği ise emekçiler açısında son derece ciddi bir durumdur. Bu, örtülü bir IMF programıdır. IMF getirirseniz yeni kamu personeli alma, işçiye zam verme, emekliye zam verme, esnek çalışma modelleri geliştirilecek zaten. Şu anda IMF'nin hayaleti, işçinin canına gelmiştir."

"ADİL VERGİ SİSTEMİ" TALEBİ

"Birazcık işverenlere, birazcık zenginlere, birazcık Kur Korumalı Mevduat'la servetine servet katanlara yönelsinler" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Yoksa öğretmenler atama bekliyor, 20 bin öğretmen emekli olacak ve 20 bin öğretmen alacak! 1 milyon kişi okuttun, dünya kadar işsiz var, kamuya alım yapmayacaksın! Elbette konvoy olmasın, kiralama olmasın, yerli araç kullanılsın, hepsini destekliyoruz. Bizim yayınladığım genelge bunun da ilerisindedir. Ama istihdamsızlık, esnek çalışma, yani emeği sömürecek modellerinin tamamı için işçilerin yanındayız. Bundan sonra yapılacak iş, adil bir vergi sistemidir."

ARAPÇA TABELA AÇIKLAMASI

Arapça tabelalar ile ilgili açıklaması da sorulan Özel, şu yanıtı verdi:

"Belediye başkanları toplantısında da aynısı söyledim. Bir kere ilgili yasal düzenleme çerçevesinde yabancı dilde tabelalar için düzenleme var. Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledim. İstismar edilen kısım şu; Arapça bir yazıyı kanuna uygun yazışmalar, ihtarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermeden ya da sökmüyorsa belediyenin ilgili birimiyle yapmadan, belediye başkanının kendi eliyle yapması fazladan bir popülizmdir.

Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere yapılan hürmetsizlik olarak algılanıyor. Ayrıca Kuran, Arapçanın orjinal dilidir. Televizyon izleyen bir vatandaş eğer Arapça bilmiyorsa bir CHP'li başkanın kendi elleriyle yırttığı metni Kuran'la özdeşleştirip bilinçaltında partimizle ilgili olumsuz bir duyguya kapılabilir diye uyardım. Arapçaya da diğer yabancı dillere de kanunlara aynı muamele yapılmalıdır. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine belediyemiz elbette mücadele etmelidir. Ama bu kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır."