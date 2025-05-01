Özgür Özel'den 'Kanal İstanbul' tepkisi: Referandum çağrısı yaptı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Türk-İş üyeleri, Kartal Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Kartal Meydanı'ndaki kutlamalara katıldı.

Özel, Mecidiyeköy'deki gözaltılara ilişkin olarak, milletvekillerinin bölgede bulunduğunu söyledi.

"Tüm emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır" diyen Özel, "Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimden geri alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Meydanı'nı iktidarının tapusu sanan iktidara şunu söylüyoruz; bir ülkede meydanlar özgürse o ülkede demokrasi vardır. Taksim gibi tutsaksa, abluka varsa o ülkede otokrasi vardır."

CHP Genel Başkanı Özel, "Taksim'e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar, bunların dizleri titriyor, hırslarını boş meydanlardan alıyorlar" diye konuştu.

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

Özgür Özel, Kartal'ın ardından Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamasına katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Bir ülkede emek özgürse o ülke özgürdür. Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmışsa ve emekçilerin önündeki bariyerler kaldırılmışsa o ülke özgürdür ve o ülke hep birlikte zenginleşmeye doğru ilerlemektedir" dedi.

"Bugün Türkiye'de hem örgütlenmenin önünde engeller var hem de İstanbul'un sembol meydanı Taksim abluka altında" diyen Özel, şöyle devam etti: "Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler ama temel hedefin taksim olduğunu söylüyorlar. Taksim'in bir özgürlük meydanı olarak, emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz. Bugün Taksim'deki yasak ve abluka bu ülkedeki iktidarın özgüvensizliğini gösteriyor."

Ulaştırma ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" açıklamasına tepki gösteren Özel, "Daha 1-2 gün önce Murat Kurum 'gündemimizde yok' dedi ama ardından bugün Ulaştırma Bakanı 'var, hiç gündemimizden çıkmadı, yapacağız' dedi. Ulaştırma Bakanı doğru söylüyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte geçen Şubat'ın 27'sinde helikopterle Kanal İstanbul güzergahını gezdiler, konuştular. Orada bulunmasına arağmen Murat Kurum'un bunu inkar etmesi halkın tepkisinden korktuğu için."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan Özel, "Hodri meydan. Koyun İstanbul'a sandığı, oylayalım Kanal İstanbul'u; siz kanal İstanbul'u savunun, biz İstanbul'u savunalım. Bakalım bu referandumdan kim çıkacak. Cesaretleri varsa sandığa getirsinler" diye konuştu.