Özgür Özel'den karartmaya tepki, Tele1'e destek çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sinop'ta düzenlenen mitinginin ardından "Balıkçılık Sezonu Açılış Programı"na katıldı. Burada konuşan Özel, TELE1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına tepki gösterdi. Özel, "Bu gece bir kapanış gerçekleşecek. TELE1, size doğru haber iletmeye çalışan, özgür, dürüst ve namuslu habercilik yapan; kimsenin güdümüne girmeyen ama iktidarın baskılarından da yılmayan, doğruları konuşan kanallardan bir tanesi" diye konuştu.

İstanbul Saraçhane'deki mitingde yaptığı konuşmayı canlı yayınlayan kanallara, o mitingdeki bazı ifadelerden dolayı kapatma cezası verildiğini söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birazdan TELE1'in ekranları kararacak. Yürekleri kararmış adamların verdikleri kararla ekran karartılacak. TELE1'in sonuna kadar arkasındayız. Yöneticilerini, emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra da onlar dürüst gazetecilik yapmaya, dürüst televizyonculuk yapmaya, korkusuzca doğruları konuşmaya devam edecekler; biz de onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekranlar açıldıktan sonra hepinizi TELE1'e daha çok destek olmaya, daha çok izlemeye davet ediyorum."