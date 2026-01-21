Giriş / Abone Ol
Özgür Özel'den Kartalkaya paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, Kartalkaya faciasının yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "TBir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Siyaset
  • 21.01.2026 10:07
  • Giriş: 21.01.2026 10:07
  • Güncelleme: 21.01.2026 10:15
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasını yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bolu Kartalkaya’da denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36’sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum. Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

1 yıldır sönmeyen yangın
