Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel'den Kartalkaya yangını için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Güncel
  • 21.01.2025 10:40
  • Giriş: 21.01.2025 10:40
  • Güncelleme: 21.01.2025 10:43
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Kartalkaya yangını için taziye mesajı
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kartalkayada otelde yangın: 10 can kaybı, 32 yaralı
BirGün'e Abone Ol