Özgür Özel'den Kartalkaya yangını için taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.