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Özgür Özel'den katliam yasası için belediye başkanlarına çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren katliam yasası için AYM'ye kapsamlı bir dlekçe ile başvuracaklarını belirterek o tarihe kadar bütün belediye başkanlarına yasanın hükümlerini uygulamama çağrısı yaptı.

Güncel
  • 09.08.2024 15:09
  • Giriş: 09.08.2024 15:09
  • Güncelleme: 09.08.2024 15:19
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den katliam yasası için belediye başkanlarına çağrı
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren katliam yasasına ilişkin paylaşım yaptı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nı yerinde izleyen Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda parti olarak 180 sayfalık çok kapsamlı bir dilekçe hazırladıklarını ve bu hafta Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'yürütmeyi durdurma' başvurusu yapacaklarını söyledi.

"VİCDANİ VE HUKUKİ SORUMLULUK DOĞURUR"

O tarihe kadar bütün belediye başkanlarına yasanın hükümlerini uygulamama çağrısı yapan Özel, "Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

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