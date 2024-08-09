Özgür Özel'den katliam yasası için belediye başkanlarına çağrı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren katliam yasası için AYM'ye kapsamlı bir dlekçe ile başvuracaklarını belirterek o tarihe kadar bütün belediye başkanlarına yasanın hükümlerini uygulamama çağrısı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren katliam yasasına ilişkin paylaşım yaptı.
Paris Olimpiyat Oyunları'nı yerinde izleyen Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda parti olarak 180 sayfalık çok kapsamlı bir dilekçe hazırladıklarını ve bu hafta Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'yürütmeyi durdurma' başvurusu yapacaklarını söyledi.
"VİCDANİ VE HUKUKİ SORUMLULUK DOĞURUR"
O tarihe kadar bütün belediye başkanlarına yasanın hükümlerini uygulamama çağrısı yapan Özel, "Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır" dedi.
Özel'in paylaşımı şöyle:
Tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen katliam yasası Meclis’ten geçmişti.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 9, 2024
Hukukçularımız ve grubumuz 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçemize son şeklini veriyor.
Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız.
AYM’nin hızla…