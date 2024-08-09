Özgür Özel'den katliam yasası için belediye başkanlarına çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren katliam yasasına ilişkin paylaşım yaptı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nı yerinde izleyen Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda parti olarak 180 sayfalık çok kapsamlı bir dilekçe hazırladıklarını ve bu hafta Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'yürütmeyi durdurma' başvurusu yapacaklarını söyledi.

"VİCDANİ VE HUKUKİ SORUMLULUK DOĞURUR"

O tarihe kadar bütün belediye başkanlarına yasanın hükümlerini uygulamama çağrısı yapan Özel, "Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle: