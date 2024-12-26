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Özgür Özel'den Kazakistan'daki uçak kazası için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Azerbaycan halkına yönelik başsağlığı mesaja yayınladı.

Güncel
  • 26.12.2024 19:25
  • Giriş: 26.12.2024 19:25
  • Güncelleme: 26.12.2024 19:28
Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den Kazakistan'daki uçak kazası için başsağlığı mesajı
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kazakistan’da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle paylaşımda bulundu.

Özel’in paylaşımı şöyle:

''Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği haberi yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletiyorum.''

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