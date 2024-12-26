Özgür Özel'den Kazakistan'daki uçak kazası için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Azerbaycan halkına yönelik başsağlığı mesaja yayınladı.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kazakistan’da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle paylaşımda bulundu.
Özel’in paylaşımı şöyle:
''Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği haberi yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletiyorum.''