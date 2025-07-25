Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp krizi nedeniyle ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşini kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette CHP'nin eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedilmişti.