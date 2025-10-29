Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu da dahil eski CHP liderlerini telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanlarıyla telefonda görüştü.
Özel'in CHP'nin eski genel başkanları teker teker telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı öğrenildi.
Özel, bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı aradı.