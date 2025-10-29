Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu da dahil eski CHP liderlerini telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Güncel
  • 29.10.2025 13:51
  • Giriş: 29.10.2025 13:51
  • Güncelleme: 29.10.2025 13:52
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na telefon

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanlarıyla telefonda görüştü.

Özel'in CHP'nin eski genel başkanları teker teker telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı öğrenildi.

Özel, bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı aradı.

BirGün'e Abone Ol