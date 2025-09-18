Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki: "Türkiye için bir utançtır"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Partisi (CHP) Özgür Özel, kent uzlaşısı soruşturması davasında tahliye çıkmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Özgür Özel, "Bu davayla; birlikte yaşama, birlikte siyaset yapma irademiz hedef alınmaktadır. Bu dava Türkiye için bir utançtır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Özel'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlere Türkiye İttifakı çağrısı ile girdik. İçinde siyasi partilerin resmen bulunmadığı, ülkesine bağlı, kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine saygılı, her görüşten insanımızın hem aday olduğu hem destek verdiği bir birliktelik oluşturduk.

Listelerimizde yerelde sözünün değeri olan, siyasi gücü olan, toplumsal karşılığı olan daha önce farklı partilerde siyaset yapan etkili isimler yer buldular. Adaylarımız ve listelerimiz toplumda karşılık buldu ve birçok belediyeyi de bu birliktelikle kazandık.

Ancak bugün, Türklerin ve Kürtlerin bir arada belediye meclislerine seçilmesini suç sayan, bu yüzden insanları hapse atan bir anlayışla karşı karşıyayız.

"BARIŞTAN, KARDEŞLİKTEN YANA DEĞİLDİR"

Bu soruşturmalarda yöneltilen suçlama aynen şudur: “Kent Uzlaşısı ile batıdaki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da belediye meclislerinde söz sahibi olmalarının amaçlandığı…”

Açıkça ifade etmek isterim ki bu amaca ulaşılması bir suç değil başarılabildiği ölçüde demokrasinin tecellisi, temsilde adaletin sağlanması ve toplumsal barışın en önemli teminatıdır.

Bugün İstanbul’da görülen “Kent Uzlaşısı” davasında tüm beklentilere rağmen, tutuklular tahliye edilmedi.

Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir.

Çünkü bu davayla; birlikte yaşama, birlikte siyaset yapma irademiz hedef alınmaktadır. Bu dava Türkiye için bir utançtır!"